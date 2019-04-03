Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

Renkli anlara sahne olan etkinlikten kareler Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Miss International Mini 2019 güzellik yarışması düzenlendi. Finali 2018 yılından beri Moskova’da yapılan yarışmaya dünyanın dört bir yanından onlarca kısa boylu güzel katıldı.
Renkli anlara sahne olan etkinlikten kareler Sputnik’in galerisinde.
Dünya üzerinde turistlerin büyük ilgisini çeken birçok önemli köprü bulunuyor. Bunların bir kısmı tarihe meydan okuyan köprüler, bir kısmı ise son dönemlerdeki modern mimarinin izlerini taşıyor. Ancak bazı köprüler var ki gerek mimarisi, gerek sağlamlığı gerekse görselliği açısından diğer köprülerden ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasında Profesyonel ve Amatör kategorilerinde kısa listeye giren çalışmalar belli oldu.
Güney Kore’den gelen ve Adıyaman’da çiğ köfte yoğurarak ‘Fahri Çiğ Köfte Ustası’ belgesi alan ünlü blogger'lar ve fotoğrafçılar kentin tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladı.
Mardin'in Artuklu ilçesine Aydın'dan 29 yıl önce gelin gelen Yasemin Düzce, kırsal Çukuryurt Mahallesi'nin muhtarı seçildi.
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