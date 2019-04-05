Kayıt
13:56 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    İstanbul'da ‘Büyük Göç’ sürüyor

    URL'yi kısaltın
    0 12

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    • THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    © AA /
    Türk Hava Yollarının (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.

    THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na 6 saat önce başlayan taşınma işleminin yüzde 38'i tamamlandı.

    İlgili konular:

    ‘Rus Pobeda Havayolları İstanbul Havalimanı’na uçuş gerçekleştirme olasılığını değerlendirebilir’
    İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik
    İstanbul Havalimanı seferleri artırılıyor
    Aslan payı İstanbul Havalimanı'nın: 2.7 milyar TL harcanacak
    'İstanbul Havalimanı’nda bilet satışları durduruldu' iddiası
    Etiketler:
    Büyük Göç, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda
      Son güncelleme: 14:56 04.04.2019
      14:56 04.04.2019

      Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda: Beni seçerseniz annem size pasta yapacak

      Edirne’nin Keşan ilçesinde Raşit Efendi Anaokulu’nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı. Adayların ise pasta ve oyun parkı vaatleri öne çıktı.

      5
    • Dünyanın en iyi hava yolu şirketlerine ait uçakların iç görünümü
      Son güncelleme: 23:55 03.04.2019
      23:55 03.04.2019

      Dünyanın en iyi hava yolu şirketlerine ait uçakların iç görünümü

      Ünlü seyahat sitesi TripAdvisor, 2019 yılının en iyi hava yolu şirketlerini açıkladı. Yolcuların oylarıyla belirlenen 'En iyi 10 hava yolu şirketi' listesinin ilk sırasında iki yıl üst üste Singapur Hava Yolları yer alırken, Katar Havayolları ikinci, Tayvan’ın EVA Air Şirketi ise üçüncü sırada yer aldı.

      10
    • Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
      Son güncelleme: 14:59 03.04.2019
      14:59 03.04.2019

      Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

      Rusya’nın başkenti Moskova’da Miss International Mini 2019 güzellik yarışması düzenlendi. Finali 2018 yılından beri Moskova’da yapılan yarışmaya dünyanın dört bir yanından onlarca kısa boylu güzel katıldı.

      13
    • Dünyanın masalsı köprüleri
      Son güncelleme: 15:10 02.04.2019
      15:10 02.04.2019

      Dünyanın dört bir yanından masalsı köprüler

      Dünya üzerinde turistlerin büyük ilgisini çeken birçok önemli köprü bulunuyor. Bunların bir kısmı tarihe meydan okuyan köprüler, bir kısmı ise son dönemlerdeki modern mimarinin izlerini taşıyor. Ancak bazı köprüler var ki gerek mimarisi, gerek sağlamlığı gerekse görselliği açısından diğer köprülerden ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.

      12

    Multimedya

    THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
    İstanbul'da ‘Büyük Göç’ sürüyor
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet