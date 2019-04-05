İstanbul'da ‘Büyük Göç’ sürüyor

THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na 6 saat önce başlayan taşınma işleminin yüzde 38'i tamamlandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde Raşit Efendi Anaokulu’nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı. Adayların ise pasta ve oyun parkı vaatleri öne çıktı.
Ünlü seyahat sitesi TripAdvisor, 2019 yılının en iyi hava yolu şirketlerini açıkladı. Yolcuların oylarıyla belirlenen 'En iyi 10 hava yolu şirketi' listesinin ilk sırasında iki yıl üst üste Singapur Hava Yolları yer alırken, Katar Havayolları ikinci, Tayvan’ın EVA Air Şirketi ise üçüncü sırada yer aldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Miss International Mini 2019 güzellik yarışması düzenlendi. Finali 2018 yılından beri Moskova’da yapılan yarışmaya dünyanın dört bir yanından onlarca kısa boylu güzel katıldı.
Dünya üzerinde turistlerin büyük ilgisini çeken birçok önemli köprü bulunuyor. Bunların bir kısmı tarihe meydan okuyan köprüler, bir kısmı ise son dönemlerdeki modern mimarinin izlerini taşıyor. Ancak bazı köprüler var ki gerek mimarisi, gerek sağlamlığı gerekse görselliği açısından diğer köprülerden ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.
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