Karelya’nın 'kültür incisi': Kiji Açık Hava Müzesi

Rusya’nın Karelya Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Kiji Adası, 1960'ta açılan Tarih ve Arkeoloji Açık Hava Müzesi ile tanınıyor. Rus ahşap mimarisinin önemli örneklerinin sergilendiği müzenin içindeki yapılardan bazıları UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

Hem Rusya hem de başka ülkelerden çok sayıda turistin ilgi odağı olarak bilinen Kiji Adası ve Müzesi’nin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.