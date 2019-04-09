İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu

Trump'ın 'yabancı terör örgütü' diye tanımladıklarını ilan etmesiyle Devrim Muhafızlarının ABD'nin 'terör' listesine alınmasının hemen ardından İran'dan misilleme adımları gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Ortadoğu'daki Amerikan askeri faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (US CENTCOM) 'terör örgütü' ilan etme önerisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplanan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildi. Daha önce İran meclisinde milletvekilleri Trump'ın 'terör örgütü' ilanına karşı ABD ordusunu IŞİD'in yanında 'terör örgütleri' listesine almaya yönelik karara varmıştı. İran’ın önemli askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
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