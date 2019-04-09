İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu

İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha atan ABD, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' ilan etti. Bu kararla ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve El Kaide ile aynı kefeye koydu.