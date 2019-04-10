Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri

Sanat ve 'siberpunk' kültürünün sürrealizm ile birleştirildiği çarpıcı çalışmalarla bilinen fotoğrafçının yeni projesi, Sputnik’in galerisinde.
Rus fotoğrafçı Yevgeniy Zubkov, 90'lı yıllarda Rusya'da robotlar ve gelişmiş teknolojiler halkın günlük yaşamının tüm alanlarına girmiş olsaydı hayatın nasıl olabileceğini göstermeyi hedefleyerek 'Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı' isimli fotoğraf projesine imza attı.
Sanat ve 'siberpunk' kültürünün sürrealizm ile birleştirildiği çarpıcı çalışmalarla bilinen fotoğrafçının yeni projesi, Sputnik’in galerisinde.
Bu yıl ilk kez düzenlenen Life in Another Light (Farklı Renkte Hayat) Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha atan ABD, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' ilan etti. Bu kararla ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve El Kaide ile aynı kefeye koydu.
Rusya’nın Karelya Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Kiji Adası, 1960'ta açılan Tarih ve Arkeoloji Açık Hava Müzesi ile tanınıyor. Rus ahşap mimarisinin önemli örneklerinin sergilendiği müzenin içindeki yapılardan bazıları UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.
Gazze'deki Refah Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar kötü koşullarda yaşadıkları gerekçesiyle Ürdün'deki başka bir tesise taşındı.
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