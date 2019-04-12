Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk kez ticari amaçlı fırlattı.
Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk kez ticari amaçlı fırlattı.
Antalya'nın batısında keşfedilen 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski gemi batığında, yastık formlu 74 bakır külçe bulundu. Yastık formlu bakır külçelerin dünyada sadece 5 örneği olduğu kaydedildi.
Rus fotoğrafçı Yevgeniy Zubkov, 90'lı yıllarda Rusya'da robotlar ve gelişmiş teknolojiler halkın günlük yaşamının tüm alanlarına girmiş olsaydı hayatın nasıl olabileceğini göstermeyi hedefleyerek 'Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı' isimli fotoğraf projesine imza attı.
Bu yıl ilk kez düzenlenen Life in Another Light (Farklı Renkte Hayat) Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha atan ABD, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' ilan etti. Bu kararla ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve El Kaide ile aynı kefeye koydu.
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