Osmaniyeli genç, 1978 model otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı

Osmaniyeli Mami Emen arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı (2019 World Press Photo) Yarışması'nın kazananları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açıklandı.
Bu yılki Miss Russia unvanının kazananı Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azov kentinden katılan Alina Sanko oldu.
Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi’ndeki Malyshev kasabası yakınlarında yer alan Mariinskiy zümrüt madeni ilk kez turist gezileri için kapılarını açtı.
Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü.
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