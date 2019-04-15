Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı muhteşem manzaralı yerler

8. sezonuyla ekranlara gelen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin çekimleri dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin çekimleri, ABD, İskoçya, Kuzey İrlanda, İzlanda, Hırvatistan, Fas, İspanya ve Malta olmak üzere 8 farklı ülkede yapılıyor.