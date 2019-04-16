Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yoğunluğunun azaldığı, katedralin ana yapısının 'korunduğu' ve 'kurtarıldığı' bildirildi. Çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı katedralde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.
Paris Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.
Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
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