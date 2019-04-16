Şarkıcı Dua Lipa mülteci kampını ziyaret etti

Çanakkale Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.