Şarkıcı Dua Lipa mülteci kampını ziyaret etti

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa, UNICEF destekçisi olarak gittiği Lübnan’da Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.
Çanakkale Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yoğunluğunun azaldığı, katedralin ana yapısının 'korunduğu' ve 'kurtarıldığı' bildirildi. Çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı katedralde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde yer alan Şeregeş tatil kasabası geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülkenin çeşitli bölgelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin severleri bir araya getirdi.
8. sezonuyla ekranlara gelen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin çekimleri dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin çekimleri, ABD, İskoçya, Kuzey İrlanda, İzlanda, Hırvatistan, Fas, İspanya ve Malta olmak üzere 8 farklı ülkede yapılıyor.
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