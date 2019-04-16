Ziyaret etmesi cesaret isteyen turizm noktaları

Bu listedeki mekanların görüntüleri ve ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Turistlerin ziyaret etmek istedikleri yerler sadece lüks ve nefes kesen tatil beldeleri ile sınırlı değil. Günümüzde heyecan arayan sosyal medya meraklıları, en çılgın, gizemli ve bazen de korkutucu lokasyonlarda çekilebilecekleri fotoğrafların peşine düşüyorlar. Traveltriangle turizm portalı da adrenalin severler için dünyanın en korkutucu yerlerinden bazılarının bulunduğu liste hazırladı.
Bu listedeki mekanların görüntüleri ve ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Önde gelen iç giyim markalarının yeni kreasyonları, başkent Moskova’da Lingerie İç Çamaşır Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
Çanakkale Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.
Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa, UNICEF destekçisi olarak gittiği Lübnan’da Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yoğunluğunun azaldığı, katedralin ana yapısının 'korunduğu' ve 'kurtarıldığı' bildirildi. Çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı katedralde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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