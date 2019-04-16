Ziyaret etmesi cesaret isteyen turizm noktaları

Polonya’daki eğri orman, (İngilizce: Crooked forest) ülkenin kuzeybatısında Gryfino isimli küçük bir kasabada yaklaşık 400 tane çam ağacından oluşan küçük sayılabilecek bir koru. Bu ormanda bulunan ağaçların neden 90 derece eğimli olduğu ise hala bilinmiyor. Polonya’daki eğri orman, 1930-1934 yılları arasında, bir zamanlar Almanların yönetimindeki Pomeranya bölgesinde 1,7 hektarlık alana dikilmiş ve yaklaşık 8-10 yıl sonra ise, nedenini anlayamadıkları bir nedenle 90 derece eğim kazanmaya başlamış. Hatta daha sonraki yıllarda yeni ekilen fideler dahi bu şekilde eğimli büyümeye devam ettiği söyleniyor. 80 yaşındaki eğik ağaçlar yaklaşık 15 metre uzunluğa sahipler; ancak araştırmacılara göre bu yaşta olan bu tip ağaçların boyu normalde daha uzun olmalıydı. Gizemliğini koruyan Polonya’daki eğri orman, tüm dünyadan birçok turistin ilgisini çekiyor.