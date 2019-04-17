İran'ın en büyük doğaltaş madeninden kareler

İran sadece petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından değil, aynı zamanda birçok maden cevheri bakımından da zengin bir ülke. Şiraz kentine 230 km uzaklıkta yer alan Şayan Marmarit isimli maden ocağı, İran'ın en büyük doğaltaş madenlerinden biri olarak kabul ediliyor.