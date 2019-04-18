Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle ‘S.O.S.’ verdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısı yaptı.
Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit töreni için prova gerçekleştirildi.
İran sadece petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından değil, aynı zamanda birçok maden cevheri bakımından da zengin bir ülke. Şiraz kentine 230 km uzaklıkta yer alan Şayan Marmarit isimli maden ocağı, İran'ın en büyük doğaltaş madenlerinden biri olarak kabul ediliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hükümeti adım atmaya teşvik etmek isteyen aktivist grubun üyeleri, gerçekleştirdikleri protesto kapsamında yapıştırıcı ile kendilerini gardaki trenlere yapıştırdı.
Turistlerin ziyaret etmek istedikleri yerler sadece lüks ve nefes kesen tatil beldeleri ile sınırlı değil. Günümüzde heyecan arayan sosyal medya meraklıları, en çılgın, gizemli ve bazen de korkutucu lokasyonlarda çekilebilecekleri fotoğrafların peşine düşüyor. Traveltriangle turizm portalı da adrenalin severler için dünyanın en korkutucu yerlerinden bazılarının bulunduğu liste hazırladı.
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