Kendi mobil oyunlarını yaptılar

Hem eğlendiren hem de uzay hakkında bilgilendiren oyunları sayesinde girecekleri yarışmalarda derece elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmeyi hedefledi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okuyan iki ortaokul öğrencisi, özgün bir yazılım kullanarak android tabanlı mobil oyun üretti.
Hem eğlendiren hem de uzay hakkında bilgilendiren oyunları sayesinde girecekleri yarışmalarda derece elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmeyi hedefledi.
Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de düzenlenen Atomexpo-2019 fuarında 40’tan fazla işbirliği anlaşması, memorandum ve sözleşme imzalandı.
İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, Ayetullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa'nın en yüksek seyir terası olma özelliği taşıyan Panorama-360 isimli seyir terası ziyaretçilere 1 yıldır hizmet veriyor.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısı yaptı.
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