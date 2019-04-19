Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler

Üs, Mars’ta var olabilecek bir uzay kolonisine benzer şekilde tasarlandı. 7.47 milyon dolar harcanarak kurulan bu Mars üssü simülatörü, içerisinde yaşam alanları, kontrol odası, sera ve hava kilidi dahil dokuz modülü barındırıyor. Çin'in Jinchang şehrinin 40 kilometre uzağında inşa edilen dev üssün aynı zamanda turistlerin de gözdesi olacağı tahmin ediliyor.

Geleceğin astronotlarını yetiştirme amacıyla gerçekleştirilen bu iddialı projenin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.