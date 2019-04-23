Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na bisikletiyle giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı.
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