Karadelik fotoğrafı ve Güney Kutup Işıkları: Nisan ayının uzay haberleri

Sputnik, Nisan ayında yapılan bu ve diğer uzay keşiflerini derledi.
2019’un Nisan ayı, ilk gerçek karadelik fotoğraflarıyla tarihe geçti.
Sputnik, Nisan ayında yapılan bu ve diğer uzay keşiflerini derledi.
Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu.
Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.
Baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri büyülüyor. Yeşillenen ağaçlar, parklar, ormanlar ile birlikte papatyalar, gelincikler de doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na bisikletiyle giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı.
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