Japonya'da tahtın değişmesinin ardından gözler Asya'nın diğer kraliyet mensuplarına çevrildi

Japonya’daki taht değişiminin ardından gözler Asya’nın genç nesil kraliyet mensuplarına çevrildi.
Japonya’daki taht değişiminin ardından gözler Asya’nın genç nesil kraliyet mensuplarına çevrildi.
Japonya’daki taht değişiminin ardından gözler Asya’nın genç nesil kraliyet mensuplarına çevrildi.
Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı. Naruhito’nun tahtı devralması ile birlikte Japonya’da Reiwa dönemi başladı.
2019’un Nisan ayı, ilk gerçek karadelik fotoğraflarıyla tarihe geçti.
Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu.
Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.
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