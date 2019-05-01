Japonya'da tahtın değişmesinin ardından gözler Asya'nın diğer kraliyet mensuplarına çevrildi

Japon İmparatoru Akihito, 30 yıldır oturduğu tahtını 59 yaşındaki oğlu Naruhito'ya devretti. 85 yaşındaki İmparator Akihito, son 200 yıldır henüz hayattayken tahttan kendi talebiyle ayrılan ilk Japon İmparatoru oldu. Akihito'nun tahtı bırakmasıyla "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" dönemi son buldu. Veliaht Prens Naruhito'nun dönemi ‘Reiwa’ (düzenin uyumu) olarak adlandırıldı. Japonya dünyanın en eski monarşilerinden birine sahip olarak bilinse de, Asya’da pek çok ülkede kraliyet anlayışı hüküm sürüyor. Japonya’daki bu taht değişiminin ardından da gözler Asya’nın genç nesil kraliyet mensuplarına çevrildi.