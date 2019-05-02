Diyarbakır’da açlık grevi eylemine müdahale: Gözaltılar var

ABD'de Los Angeles'ta düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri'nde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift'i geçti. Türkiye'de Show TV'nin canlı yayınladığı törende Madonna yeni şarkısı Medellin'i ilk kez seslendirdi, Mariah Carey'ye 'İkon Ödülü' verildi. Güney Koreli grup BTS ise 'En İyi İkili/ Grup' ödülüne layık görüldü, "Hala 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız" mesajı verdi.