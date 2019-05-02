Diyarbakır’da açlık grevi eylemine müdahale: Gözaltılar var

Diyarbakır’da tutuklu yakınlarının yapmak istediği basın açıklaması ve oturma eylemine izin verilmedi. Eyleme yönelik müdahale sırasında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ABD'de Los Angeles'ta düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri'nde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift'i geçti. Türkiye'de Show TV'nin canlı yayınladığı törende Madonna yeni şarkısı Medellin'i ilk kez seslendirdi, Mariah Carey'ye 'İkon Ödülü' verildi. Güney Koreli grup BTS ise 'En İyi İkili/ Grup' ödülüne layık görüldü, "Hala 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız" mesajı verdi.
Japonya’daki taht değişiminin ardından gözler Asya’nın genç nesil kraliyet mensuplarına çevrildi.
Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı. Naruhito’nun tahtı devralması ile birlikte Japonya’da Reiwa dönemi başladı.
2019’un Nisan ayı, ilk gerçek karadelik fotoğraflarıyla tarihe geçti.
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