İstanbul’da Zafer Günü kutlaması

İstanbul Heybeliada’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB), Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda (Büyük Vatan Savaşı) kazandığı zaferin 74. yıldönümü kutlandı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı günü temsil eden 9 Mayıs Zafer Günü, pazar günü Heybeliada’da düzenlenen tören ve piknik ile kutlandı.
İstanbul Heybeliada’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB), Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda (Büyük Vatan Savaşı) kazandığı zaferin 74. yıldönümü kutlandı.
Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Atila Turgut, betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi. Turgut, çam ağacını kesmeyip, ahşaptan kafe yaptı. Kesilmeyen çam ağacı ise kafenin içinde kaldı.
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