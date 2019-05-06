Moskova’da 41 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasından görüntüler

Kamera görüntülerine ve görgü tanıklarının açıklamasına göre, uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra yandı. Bu arada, uçağın hayatta kalan yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarptığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şeremetyevo’da yaşanan olayla ilgili titiz bir soruşturma yapılması ve yaralılara gerekli yardımların sağlanması için talimat verdiğini belirtti.

Facianın yaşandığı Şeremetyevo Havalimanı’ndan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.