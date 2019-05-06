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    Moskova’da 41 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasından görüntüler

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    • SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.
    • Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan Sputnik’e konuşan bir kaynak, Moskova-Murmansk seferini yapan Aeroflot’a ait Superjet-100 modeli yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığını, iniş sırasında uçağın alev alarak yanmaya başladığını belirtti.
    • Uçak havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek Şeremetyevo’ya dönüş izni istediğini aktaran kaynak, hava aracının inişini zor hava koşullarında gerçekleştirdiğini ve ancak ikinci denemede inmeyi başardığını kaydetti.
    • Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, netleştirilen son bilgilere göre yanan uçakta bulunan toplam 78 kişiden 41'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • Olayın görgü tanıklarından bir kadın da 360 televizyonuna yaptığı açıklamada, beklediği F terminalinde panik yaşanmadığını, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelip yangını söndürmeye başlandığını ifade etti.
    • Rusya acil servislerinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, Sukhoi Superjet 100 uçağı yolcularının bir kısmının uçağı kendileri terk ettiklerini belirterek, diğer kısmınınsa acil servis çalışanları tarafından tahliye edildiğini ifade etti.
    • Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Şeremetyevo Havalimanı’nda yaşanan olayla ilgili acil telefon hattının açıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, “Acil Durumlar Bakanlığı bünyesinde Şeremetyevo’da sert iniş yapan uçak konusunda 8-800-775-17-17 numaralı acil telefon hattı açıldı” dendi.
    • Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak ceza davası açtı.
    • Uçak yangınında hayatını kaybedenlerin anısına Şeremetyevo Havalimanı’na bırakılan çiçek, mumlar ve oyuncaklar.
    © AFP 2019 / Russian Investigative Committee
    SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.

    Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağı, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yandı. Rusya Soruşturma Komitesinin son yaptığı açıklamaya göre, uçaktaki toplam 78 kişiden 41'si hayatını kaybetti.

    Kamera görüntülerine ve görgü tanıklarının açıklamasına göre, uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra yandı. Bu arada, uçağın hayatta kalan yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarptığını söyledi.
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şeremetyevo’da yaşanan olayla ilgili titiz bir soruşturma yapılması ve yaralılara gerekli yardımların sağlanması için talimat verdiğini belirtti.
    Facianın yaşandığı Şeremetyevo Havalimanı’ndan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Sukhoi Superjet 100, Uçak kazası, Şeremetyevo Havalimanı, Moskova, Rusya
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