Bahçesaray’da Kırım Tatarlarının Hıdrellez coşkusu

Her yıl 6 Mayıs'ta tüm Türk dünyasında geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdrellez, bir yandan kış mevsiminin ardından doğanın canlanması ve bolluk, bereketi ifade ederken, diğer taraftan ise Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştuğu gün olarak biliniyor.



Kırım’ın Bahçesaray kentinde düzenlenen Hıdrellez kutlamaları hem Kırım Tatarlarının, hem de yarımadaya gelen misafirlerin yoğun ilgisini çekti. Bahçesaray’da bayram havasını estiren etkinliklerin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.