Kızıl Meydan’daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasından kareler

Rusya'da, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 74'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesinde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreninin son genel provası gerçekleşti. Provada piyade kuvvetleri, mekanize kuvvetler ve hava kuvvetleri yer alırken, on binlerce kişinin üzerinde asker, yüzlerce askeri araç, uçak ve helikopter katıldı. Askeri geçit töreninin genel provasından etkileyici kareler, Sputnik’in galerisinde.
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