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    Kızıl Meydan’daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasından kareler

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    • Dünyaca ünlü 'Russkiye Vityazi' ve 'Striji' hava akrobasi grupları, 9 Mayıs askeri geçit töreninde sergileyecekleri şovun provasını yaptı.
    • Zafer Günü askeri geçit töreni genel provası sırasında Moskova semalarında uçuş yapan çok amaçlı Mi-8 helikopteri.
    • Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev yapan kadın askerler, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provası sırasında.
    • Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılan 9 Mayıs Zafer Geçidi'nin genel provasına katılan Buk-M2 hava savunma sistemi.
    • Kızıl Meydan'daki askeri geçit töreninin genel provasına binlerce asker katıldı.
    • Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılan 9 Mayıs Zafer Geçidi'nin genel provasına katılan Su-25 BM tipi taarruz uçakları.
    • Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasında yer alan Tayfun-K zırhlı aracı.
    • Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılan 9 Mayıs Zafer Geçidi'nin genel provasına katılan Su-34 çok fonskiyonlu avcı-bombardıman uçakları.
    • Moskova'da düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreni genel provasına katılan S-400 Triumf hava savunma sistemleri.
    • Msta-S kendinden tahrikli öbüs tankı, askeri geçit töreninin genel provası sırasında.
    • 9 Mayıs askeri geçit töreninin genel provası sırasında Moskova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren çok amaçlı ağır nakliye helikopteri Mi-26, çok amaçlı Mi-8AMTŞ helikopterleri (önde), ve Mi-28N Gece Avcısı taarruz helikopterleri (arka planda).
    • BMD-4M amfibi piyade aracı.
    • Su-30SM ve MiG-29 çok amaçlı avcı uçakları askeri geçit töreninin genel provası sırasında Moskova semalarını renklendirdi.
    • Moskova'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin son genel provasından bir kare.
    • Her türlü hava koşulunda çalışabilen Tor-M2 hava savunma füze sistemleri.
    • Moskova'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin son genel provasından bir kare.
    • Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provası, Moskovalılar ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    Dünyaca ünlü 'Russkiye Vityazi' ve 'Striji' hava akrobasi grupları, 9 Mayıs askeri geçit töreninde sergileyecekleri şovun provasını yaptı.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda düzenlenecek askeri geçit töreni için genel prova yapıldı.

    Rusya'da, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 74'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesinde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreninin son genel  provası gerçekleşti. Provada piyade kuvvetleri, mekanize kuvvetler ve hava kuvvetleri yer alırken, on binlerce kişinin üzerinde asker, yüzlerce  askeri araç, uçak ve helikopter katıldı. Askeri geçit töreninin genel provasından etkileyici kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    9 Mayıs Zafer Bayramı, askeri geçit töreni, Kızıl Meydan, Moskova, Rusya
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    Multimedya

    Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev yapan kadın askerler, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provası sırasında.
    Kızıl Meydan’daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasından kareler
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