Kazakistan, ülkenin en güzelini seçti

Pavlodar kentinden olan güzel, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Kazakistan’ı temsil edecek. Sputnik, yoğun ilgiyle izlenen etkinlikten renkli kareleri bir galeride topladı.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da ‘Kazakistan Güzeli 2019’ Yarışması’nın finali yapıldı. Ülkenin dört bir yanından 32 güzelin katıldığı finalde Kazakistan Güzeli 2019 unvanına, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Madina Batık layık görüldü.
Pavlodar kentinden olan güzel, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Kazakistan’ı temsil edecek. Sputnik, yoğun ilgiyle izlenen etkinlikten renkli kareleri bir galeride topladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda düzenlenecek askeri geçit töreni için genel prova yapıldı.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdrellez bayramı, Kırım’ın Bahçesaray kentinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağı, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yandı. Rusya Soruşturma Komitesinin son yaptığı açıklamaya göre, uçaktaki toplam 78 kişiden 41'si hayatını kaybetti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı günü temsil eden 9 Mayıs Zafer Günü, pazar günü Heybeliada’da düzenlenen tören ve piknik ile kutlandı.
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