Kazakistan, ülkenin en güzelini seçti

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağı, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yandı. Rusya Soruşturma Komitesinin son yaptığı açıklamaya göre, uçaktaki toplam 78 kişiden 41'si hayatını kaybetti.