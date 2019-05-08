İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

Mezopotamya’da yarım asır boyunca umudun, sevincin, bereketin, bolluğun, korkunun, acının, gücün, isyanın ve güzelliğin simgesi olarak insanların bedenlerine işlediği Deq motifleri, Güneydoğu’da güzelliğin sembolü olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Mezopotamya’da kadınların ve erkeklerin farklı anlamlar yükleyerek vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı ve Kürtçede 'Deq' olarak adlandırılan dövme geleneği kullanılmaya devam ediyor.

NASIL YAPILIYOR?

Öncelikle dövme yapacak kişinin vücuduna istediği şekil çiziliyor. Ardından kazan veya lambadaki is kazılarak bir tabağa konulur. Daha sonra kız çocuğu emziren annenin sütünü ekleyerek özel bir karışım elde edilir. Kimisi bu karışıma hayvanların öd keseciğinden elde edilen sıvı da ekleniyor.

İğne ile bu karışımı söz konusu figürlerin üzerine iğne ile vurarak derinin altına gönderiyor. 2-3 gün içinde kabuk bağlıyor, kabuğun düşmesinden sonra yara iyileşiyor. Dövme işleminde kullanılan iğnelerin sayısı birli, üçlü, beşli, yedili ve dokuzlu gibi kutsal tekli sayılara denk düşecek şekilde kullanılır. Kız çocuğu sahibi annenin sütünün dövmede kullanılışı, uğur, annenin hayır duası şeklinde ifade edilse de Ana Tanrıça’nın ruhunun dövmeyi taşıyana aktarılması ve doğurganlığın işlenmesi olarak ifade ediliyor.