2. Dünya Savaşı döneminde ve günümüzde Moskova görüntüleri

Moskova’nın savaş yıllarına ait olan arşiv fotoğrafları ve günümüzde Sputnik muhabirleri tarafından çekilen görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Tam 74 yıl önce Sovyetler Birliği Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratarak 2. Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı’na son verdi. Zafer Günü’nün büyük coşkuyla kutlandığı başkent Moskova’nın birçok yerinde hala bu korkunç savaşın izlerine rastlanabilir.
Moskova’nın savaş yıllarına ait olan arşiv fotoğrafları ve günümüzde Sputnik muhabirleri tarafından çekilen görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da ziyaretçilerle buluştu.
İstanbul Beyoğlu’nda 49 yaşındaki Burak Taha isimli vatandaş, kendi mezar taşı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dolaştı. Görenleri şaşkına çeviren Taha, ‘ibret almak amaçlı’ kendi mezar taşıyla İstanbul’u dolaşacağını söyledi.
Mezopotamya’da yarım asır boyunca umudun, sevincin, bereketin, bolluğun, korkunun, acının, gücün, isyanın ve güzelliğin simgesi olarak insanların bedenlerine işlediği Deq motifleri, Güneydoğu’da güzelliğin sembolü olarak kullanılmaya devam ediliyor.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da ‘Kazakistan Güzeli 2019’ Yarışması’nın finali yapıldı. Ülkenin dört bir yanından 32 güzelin katıldığı finalde Kazakistan Güzeli 2019 unvanına, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Madina Batık layık görüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)