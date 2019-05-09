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    Kendi mezar taşıyla Taksim'de dolaştı: Mezar yeri alamadım daha

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    © İHA /

    İstanbul Beyoğlu’nda 49 yaşındaki Burak Taha isimli vatandaş, kendi mezar taşı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dolaştı. Görenleri şaşkına çeviren Taha, ‘ibret almak amaçlı’ kendi mezar taşıyla İstanbul’u dolaşacağını söyledi. 

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Burak Taha isimli vatandaş ‘ibret’ amaçlı kendisine ait yaptırdığı mezar taşıyla Taksim meydanı ile İstiklal Caddesinde dolaştı.

    Mezar taşının yaptırma nedenini anlatan 49 yaşındaki Burak Taha şunları söyledi:

    Yasin, Fatiha, İhlas suresi ve ölen kişinin bilgileri seslendiren mezar taşı
    © Fotoğraf : DHA
    Sure ve ölen kişinin özgeçmişini okuyan mezar taşı yaptı
    “İnsanlar ölmeden önce kendine mezar yaptırabiliyor, yeri hazırlıyor taşıyla beraber. Ben de mezar taşı yapayım dedim. ‘İbret’ maksadıyla mezar taşımı yanıma alarak, İstanbul’u gezmeye karar verdim. Kendim hem ibret almak, hem de insanların tepkilerini ölçmek istedim. Aynı zamanda bu bir sosyal deney içeriyor. Bunun dinen herhangi bir sakıncasının olmadığını söylüyor, din adamlarımız. Eski alimlerin içinde ölümü hatırlamak için özel insanlar tuttuğunu biliyoruz. ‘Cehennemde yanacaksın’ diyorlar. Benim de doğum tarihim var mezar taşımda ama ölüm tarihim yok. Onu tabi Allah bilir ne zaman öleceğimizi. Her an ölecekmiş gibi yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Buna ‘ibret’ almak, ‘farkındalık’ katmak niyetiyle, böyle bir girişimde bulundum. Mezar taşımı koltuğumun altına aldım, bugün mezar taşımla İstanbul’u geziyorum. İbret almak istiyorum."

    'GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'

    Kendisine yönelik tepkiler hakkında da konuşan Taha, “Çok güzel tepkiler alıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan fotoğraflar paylaştım. İnsanların oldukça teveccühü var. Çok güzel tepkiler alıyoruz, oldukça güzel karşıladılar. Mezar yeri alamadım daha. Zaten İstanbul’da mezar yeri bulmak kolay değil. Hayattayken biraz masraflı olduğu için ben de mezar taşı yaptırdım. Mezarı yanıma alamayacağım için ben de mezar taşımı alarak gezmeyi düşündüm” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    şaşkınlık, İstiklal Caddesi, Taş, mezar, Beyoğlu, İstanbul
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    Kendi mezar taşıyla Taksim'de dolaştı: Mezar yeri alamadım daha
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