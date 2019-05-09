Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergileniyor

İstanbul Beyoğlu’nda 49 yaşındaki Burak Taha isimli vatandaş, kendi mezar taşı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dolaştı. Görenleri şaşkına çeviren Taha, ‘ibret almak amaçlı’ kendi mezar taşıyla İstanbul’u dolaşacağını söyledi.