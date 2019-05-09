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    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

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    • Kendisi gibi doktor olan Azeri Mabud Lyatifov ile cephede tanışıp evlenen ve Bakü'ye yerleşen çiftin, iki çocukları oldu.
    © DHA /
    Kendisi gibi doktor olan Azeri Mabud Lyatifov ile cephede tanışıp evlenen ve Bakü'ye yerleşen çiftin, iki çocukları oldu.

    Antalya'da yaşayan Rus savaş kahramanı 98 yaşındaki Dr. Valentina Lyatifova, yıllara meydan okuyor. Dr. Lyatifova, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği günün yıl dönümünde kendisini ziyarete gelen Rus misafirlerini üniforması, kepi ve madalyalarıyla karşıladı.

    Rusya, 2. Dünya Savaşı'nın bittiği gün olan 9 Mayıs'ı Kızıl Meydan'da düzenlenen törenlerle kutluyor. Alman Nazilerin durdurulduğu ve Ruslar tarafından zafer olarak anılan o günün yıl dönümünde Antalya'ya yaşayan savaş kahramanı Dr. Valentina Lyatifova da unutulmadı.

    Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ve Svetlana Dudceac, kentte yaşayan yerleşik Ruslar adına Lyatifova'yı evinde ziyaret etti.

    Lyatifova ziyarete gelen misafirlerini üniforması, madalyaları ve kepiyle karşıladı. İlerleyen yaşı nedeniyle sağlık sorunları ilerleyen Lyatifova'nın yürümekte güçlük çektiği ve tekerlekli sandalyede oturduğu dikkati çekti.

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    Etiketler:
    Mabud Lyatifov, Svetlana Dudceac, İrina Balcı, Rus Sanat ve Kültür Derneği, Kızıl Meydan, 2. Dünya Savaşı, Valentina Lyatifova, Antalya
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    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
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