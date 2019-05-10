Arazileri hazineye devredilip, kullanımı Diyanet’e verilmişti: Süryaniler geri dönüyor

Türkiye’deki az sayıdaki Süryani köylerinden biri olan Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Bethkustan (Alagöz) Köyü’nden Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, doğup büyüdükleri topraklarına geri dönüyor. 1970 yılında yaşanan baskılar ve ekonomik nedenlerden dolayı göç eden aileler genellikle Almanya ve İsveç gibi ülkelere göç etti. 7. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Süryani Patriği Mor Gabriel'in doğduğu köy olarak bilinen Bethkustan Köyü’nde 1965 yılında 130 hane bulunuyordu. Yaşanan göç ile hane sayısı 15’e kadar düştü. Şimdiler de ise 15 aile köye geri dönerek evlerini tekrar yaptırıyor. Köyde şuan 150 Süryani yaşıyor.