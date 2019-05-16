Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek

Karpuz hasadının başladığı Adana'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ve Adana Karpuzcular Derneği Başkanlığı tarafından oluşturulan timler, ekimin yoğun olarak yapıldığı Karataş, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde tarama yaparak, olgunlaşmadan hasat edildiği belirlenen karpuzları valilik kararıyla imha edecek.