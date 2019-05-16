Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek

Adana karpuzunun marka değerinin korunması amacıyla 2016'da oluşturulan ‘ham karpuz timleri’ bu sene de hasat çalışmalarını yerinde takip ederek olgunlaşmayan ürünlerin toplanmasına izin vermeyecek.
Belarus’un başkenti Minsk, 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen MILEX-2019 Savunma Sanayii Fuarı’na ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en büyük yeraltı ulaşım ağlarından biri olan Moskova Metrosu bugün kuruluşunun 84. yılını kutluyor.
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı, Kürtçe ismi Emrûd olan Beşdeğirmen Köyü, tarihi ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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