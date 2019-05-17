Hayalindeki evi yaptı: Kentten uzak, her şey mavi

Mersin’de yaşayan Çetin Sabah adlı vatandaş, “Nefes alamıyordum” dediği şehirden Savur’a geri dönerek hayalindeki evi yaptı. Yaptığı 28 metre karelik ve tek odalı evde müzik ve kitaplarla yaşayan Sabah, evi, bahçeyi her yeri maviye boyuyor.