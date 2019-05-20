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    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler

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    • Yarışmacılar akşam kıyafetleriyle göz kamaştırdı.
    • Çita Güzeli 2019 unvanını kazanan 22 yaşındaki Anastasiya Popova, bikini defilesi sırasında.
    • Yarışmanın finalinde Çita Güzeli 2019 unvanı için 11 güzel yarıştı.
    • Sibirya bölgesinin Çita kentinde düzenlenen Çita Güzeli 2019 (Miss Çita 2019) Yarışmasının finalinde bikini defilesine katılan yarımacılardan biri.
    • Yarışmanın katılımcılarından biri podyumda yürürken.
    • Bikini defilesinde yarışmacılar giydiği sıradışı tasarımlarla dikkat çekti.
    • Yarışmada üçüncülük kazanan Tatyana Derbina, at antrenörlüğü yapıyor.
    • Yarışmada ikinciliğe layık görülen Yelizaveta Suturina.
    • Yarışmacılardan biri bikini defilesi sırasında.
    © Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
    Yarışmacılar akşam kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

    Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Çita kentinde Çita Güzeli 2019 (Miss Çita 2019) Yarışmasının finali düzenlendi.

    2013 yılından beri her yıl düzenlenen yarışmanın finaline bu yıl 11 güzel katıldı. Akşam kıyafetleri ve bikini defileleri, yetenek yarışmasının yer aldığı etkinlik programında katılımcılar hem izleyicileri, hem de jüri üyelerini güzellikleriyle etkiledi. Çita Güzeli 2019 unvanına 22 yaşındaki çocuk eğitim merkezi çalışanı Anastasiya Popova layık görüldü. Bu yarışmayı kazanmakla Popova önümüzde yapılacak ulusal güzellik yarışmalarında Çita kentini temsil etme hakkını elde etmiş oldu. Etkinlikten renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Rus, Güzel, güzellik, kız, kadın, Sibirya, Rusya
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    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
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