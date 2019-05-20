Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler

2013 yılından beri her yıl düzenlenen yarışmanın finaline bu yıl 11 güzel katıldı. Akşam kıyafetleri ve bikini defileleri, yetenek yarışmasının yer aldığı etkinlik programında katılımcılar hem izleyicileri, hem de jüri üyelerini güzellikleriyle etkiledi. Çita Güzeli 2019 unvanına 22 yaşındaki çocuk eğitim merkezi çalışanı Anastasiya Popova layık görüldü. Bu yarışmayı kazanmakla Popova önümüzde yapılacak ulusal güzellik yarışmalarında Çita kentini temsil etme hakkını elde etmiş oldu. Etkinlikten renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.