72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran güzeller, Sputnik'in galerisinde.
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran güzeller, Sputnik'in galerisinde.
Günümüzde turistler bazı tarihi ve doğal görülmeye değer yerleri sadece fotoğraflardan görebiliyor.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Çita kentinde Çita Güzeli 2019 (Miss Çita 2019) Yarışmasının finali düzenlendi.
1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.
Mersin’de yaşayan Çetin Sabah adlı vatandaş, “Nefes alamıyordum” dediği şehirden Savur’a geri dönerek hayalindeki evi yaptı. Yaptığı 28 metre karelik ve tek odalı evde müzik ve kitaplarla yaşayan Sabah, evi, bahçeyi her yeri maviye boyuyor.
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