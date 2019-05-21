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    72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran güzeller

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    • Festivalde şıklık geçidine katılanlardan ABD'li oyuncu ve model Bella Hadid.
    • Taylandlı aktris ve model Praya Lundberg, 72. Cannes Film Festivali'nde Rocketman filminin galasının kırmızı halısında giydiği derin yırtmaçlı kırmızı Versace elbisesiyle dikkatler üzerine çekti.
    • ABD'li oyuncu ve yapımcı Amber Heard.
    • Rocketman filminin galasına katılan Türk oyuncu Meryem Üzerli, sıradışı kırmızı elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
    • Rus televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, kırmızı halının göz kamaştıran isimlerinden biriydi.
    • 72. Cannes Film Festivali’nin Yarışma Filmleri içinde yer alan “Dolor y Gloria” (Acı ve Zafer) filminin galasının kırımızı halısında poz veren ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz.
    • Görünümüyle festivalin kırmızı halısına damga vuranlardan blogger Leoni Hanne poz veriyor.
    • Victoria Secret'ın eski meleklerinden olan Brezilyalı model Alessandra Ambrosio giydiği cesur kırmızı elbisesiyle kameraların önünde adeta şov yaptı.
    • Fransız oyuncu Frederique Bel, sıradışı tasarımlı kıyafetiyle kırmızı halıda poz veriyor.
    • 72. Cannes Film Festivali'nde Les Miserables filminin galasının kırmızı halısında poz veren Brezilyalı oyuncu İsis Valverde.
    • Derin gögüs dekoltesiyle dikkat çeken Brezilyalı model Izabel Goulart objektiflere böyle yansıdı.
    • Hint oyuncu ve manken Deepika Padukone.
    © Sputnik / Asatur Yesayants
    Festivalde şıklık geçidine katılanlardan ABD'li oyuncu ve model Bella Hadid.

    Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

    72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran güzeller, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    Fransa, Cannes
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