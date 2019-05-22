20’li-30’lu yılların dikkat çekici Sovyet reklamları

Sputnik, 20’li ve 30’lu yıllarda çeşitli fabrika ve tesislerin ürünlerini tanıtan en dikkat çekici reklam afişlerini bir galeride topladı.
Görsel iletişimin, halkının dağıldığı geniş topraklara ulaşmaya çalışan Sovyetler için önemli bir yeri vardı. Bu da SSCB’de reklam içerikli çok sayıda poster ve broşür üretilmesini sağladı.
Sputnik, 20’li ve 30’lu yıllarda çeşitli fabrika ve tesislerin ürünlerini tanıtan en dikkat çekici reklam afişlerini bir galeride topladı.
Doğanın muhteşem güzelliklerini açığa çıkaran makro fotoğraf çekimleri gözle görülmeyen detayları açığa çıkararak görenleri büyülüyor.
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
Günümüzde turistler bazı tarihi ve doğal görülmeye değer yerleri sadece fotoğraflardan görebiliyor.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Çita kentinde Çita Güzeli 2019 (Miss Çita 2019) Yarışmasının finali düzenlendi.
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