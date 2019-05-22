Makro doğada mikro güzellik

Makro fotoğraf çekimleri doğa güzelliklerini detaylı bir şekilde yansıtarak görülmeyen ayrıntıları açığa çıkarıyor. Makro veya yakınlaştırıcı (close-up) objektif adı verilen objektif ile yapılan bu fotoğraf çekimi nesneyi normalden daha yakın mesafeden odaklamayı sağlıyor. Genelde doğa çekimlerinde makro, kimi zaman insanın görmediği detayları görünür kılıyor. Makro ile genelde çiçekler, yaprakların üstünde uğur böcekleri, arılar, kelebekler ve diğer doğa güzelliklerini kılmak için kullanılıyor. Makro fotoğrafın en önemli noktası ise görülmeyen detayları açığa çıkmasıdır.