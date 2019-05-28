Yeni 100 ve 200 euro'luk banknotlar tedavüle girdi

Açıklamada, 100 ve 200'lük yeni euro banknotların, aynı zamanda diğer seriler gibi 'hisset, bak ve eğ' yöntemiyle de test edilebildiği belirtilerek, 100 euro'luk banknotların 50 ve 20'lik banknotlardan sonra en fazla kullanılan banknotlar olduğu vurgulandı.