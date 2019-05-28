Kazakistan’daki Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan kareler

Uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri vücut görünümlerini podyumda sergileyen erkek ve kadın katılımcılar, birincilik için birkaç dalda yarıştı. Etkileyici gösterilere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’ın ev sahipliği yaptığı Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası’na 6 Orta Asya ülkesinin çeşitli spor kulüplerinden onlarca yarışmacı katıldı.
Uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri vücut görünümlerini podyumda sergileyen erkek ve kadın katılımcılar, birincilik için birkaç dalda yarıştı. Etkileyici gösterilere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 euro'luk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.
Cannes Film Festivali kapsamında önceki gün The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz veren ünlü kasap Nusret Gökçe, Cannes'da 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü aldı.
2013 yılında çıkan yangında çatısı kül olan ve büyük hasar gören Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'de bulunan tarihi binasında restorasyon çalışmaları tamamlandı. 147 yıllık binada yangının ardından restorasyona 2016 yılında başlanmıştı. Restorasyon sırasında zemin güçlendirme çalışmaları yapılırken, binanın iç ve dış duvarları korundu.
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