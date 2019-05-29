İş yerinde 7 aydır piton besleyen Çiftçioğlu: Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir

Hayvan sevgisiyle büyüyen ve yıllardır hayvanlara karşı ilgisi olan iş insanı Şeyhmus Çiftçioğlu, iş yerinin alt katında bulunan boş dükkanı mahallenin gençlerine gelir sağlaması ve beslediği hayvanların bakımı için araç yıkama dükkanına çevirdi.
Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu'nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, "Görenler başta korkuyorlar. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir" dedi.
Hayvan sevgisiyle büyüyen ve yıllardır hayvanlara karşı ilgisi olan iş insanı Şeyhmus Çiftçioğlu, iş yerinin alt katında bulunan boş dükkanı mahallenin gençlerine gelir sağlaması ve beslediği hayvanların bakımı için araç yıkama dükkanına çevirdi.
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