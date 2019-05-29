İş yerinde 7 aydır piton besleyen Çiftçioğlu: Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir

Boş vakitlerini hayvanlarıyla geçiren Çiftçioğlu, en çok da ‘dostum’ dediği ve derdini anlatıp ‘Zeki’ ismini verdiği piton yılanı ile vakit geçiriyor. Gençler iş yerinde piton yılanı ile beraber araçları yıkarken, Çiftçioğlu ise gittiği her yere ‘Zeki’yi beraberinde götürüyor.