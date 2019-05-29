Galatasaray Adası'nın söküm çalışmaları havadan görüntülendi

Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu'nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, "Görenler başta korkuyorlar. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir" dedi.