Galatasaray Adası'nın söküm çalışmaları havadan görüntülendi

Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların dışardan görünmesi engellenecek.
İstanbul Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için dev paravanlarla çevrildi
Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların dışardan görünmesi engellenecek.
Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu'nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, "Görenler başta korkuyorlar. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir" dedi.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’ın ev sahipliği yaptığı Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası’na 6 Orta Asya ülkesinin çeşitli spor kulüplerinden onlarca yarışmacı katıldı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 euro'luk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.
Cannes Film Festivali kapsamında önceki gün The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz veren ünlü kasap Nusret Gökçe, Cannes'da 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü aldı.
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