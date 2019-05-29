Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar

Roma’daki Kolezyum da ilk üçe girmeyi başardı. Dünyada en çok fotoğraflanan 10 ikonik turistik yer, Sputnik’in galerisinde.
Skyscanner portalı, binlerce turistin katılımıyla yapılan araştırmaya göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen turistik yerleri sıraladı. Listenin zirvesine dünyanın en romantk yapılarından biri olarak kabul edilen Paris’teki Eyfel Kulesi yerleşirken, ikinci sırada Kapadokya yer aldı.
Roma’daki Kolezyum da ilk üçe girmeyi başardı. Dünyada en çok fotoğraflanan 10 ikonik turistik yer, Sputnik’in galerisinde.
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Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu'nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, "Görenler başta korkuyorlar. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir" dedi.
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