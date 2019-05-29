Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar

Skyscanner portalı, binlerce turistin katılımıyla yapılan araştırmaya göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen turistik yerleri sıraladı. Listenin zirvesine dünyanın en romantk yapılarından biri olarak kabul edilen Paris’teki Eyfel Kulesi yerleşirken, ikinci sırada Kapadokya yer aldı.