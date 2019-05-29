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    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar

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    • Listenin başında yer alan Fransanın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi.
    • Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar listesinin 2. sırasına yerleşen Kapadokya'nın manzarası.
    • Listede 3. sıraya yerleşen İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum.
    • Rusya'nın başkenti Moskova'nın kalbinin attığı Kızıl Meydan, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgi odağı. Tarihi yapıları ve güzel manzarasıyla dikkat çeken Kızıl Meydan, listenin 4.'sü oldu.
    • ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı, dünyadaki en çok fotoğraflanan 10 turistik mekan listesinde 5. oldu.
    • Hong Kong'un simgesel Victoria Tepesi, listenin 6. sırasına yerleşti.
    • Dubai'de bulunan yüksekliği 828 metre olan Burç Halife Gökdeleni, en çok fotoğraflanan yerler arasında 7. oldu.
    • İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yüksek gökdeleni The Shard binası ve Kule Köprüsü, listenin 9. sırasında yer aldı.
    • Vietnam'daki Ha Long Körfezi de turistler tarafından en çok fotoğraflanan mekanlar arasında yer aldı.
    • Listeye giren İspanya'nın Barselona kentindeki Güell Parkı'ndan bir kare.
    © AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
    Listenin başında yer alan Fransanın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi.

    Skyscanner portalı, binlerce turistin katılımıyla yapılan araştırmaya göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen turistik yerleri sıraladı. Listenin zirvesine dünyanın en romantk yapılarından biri olarak kabul edilen Paris’teki Eyfel Kulesi yerleşirken, ikinci sırada Kapadokya yer aldı.

    Roma’daki Kolezyum da ilk üçe girmeyi başardı. Dünyada en çok fotoğraflanan 10 ikonik turistik yer, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Türkiye, Kapadokya, fotoğraf, turizm, Skyscanner
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    Multimedya

    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar listesinin 2. sırasına yerleşen Kapadokya'nın manzarası.
    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar
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