Zonguldak’ta dinozorlar çağından kalma deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Fosilleri incelemek üzere davet edilen Tarih Öğretmeni ve Araştırmacısı Burhan Akbaş, bölgede görülen fosillerin yöredeki regresyon ve transgresyonlar ile orojenik hareketlere ışık tutacağını belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında dinozorlar çağından kalma içinde deniz kestaneleri fosillerinin de yer aldığı çok sayıda fosil bulundu.
Fosilleri incelemek üzere davet edilen Tarih Öğretmeni ve Araştırmacısı Burhan Akbaş, bölgede görülen fosillerin yöredeki regresyon ve transgresyonlar ile orojenik hareketlere ışık tutacağını belirtti.
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