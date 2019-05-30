Zonguldak’ta dinozorlar çağından kalma deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Türkiye'nin bugünkü şeklini alana kadar çeşitli jeolojik dönemlerden geçtiğini ifade eden Akbaş, Zonguldak ve havzasını içine alan bölgenin Paleozoik dönemde, yani günümüzden 600 milyon yıl önce oluşmaya başladığını söyledi. Akbaş, Karadeniz Ereğli ve çevresinin de Kambriyen döneminde günümüzden 400 milyon yıl önce regrasyon ve transgresyonlara maruz kaldığını, yine bu dönemde yörenin kaledonienorejenezinin etkisi altında olduğunu ifade etti.