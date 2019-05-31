Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Genetik mutasyon sonucunda oluştular ve tüm dünyada sadece 30 tane bulunuyor. Yaşları 2,5 ile 3 yaş arasında, 150 kiloya kadar ulaşanları da var. Bunlardan 2 dişi 2 erkek olmak üzere 4’ü geçtiğimiz günlerde Çekya’dan Türkiye’ye getirildi. Onlar, Türkiye’nin kayıtlı olarak yaşayan ilk beyaz aslanları.