Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına bici bici tezgahı kurmalarına zabıta tarafından izin verilmeyen 2 kişi kendilerini yakmak istedi.
Genetik mutasyon sonucunda oluştular ve tüm dünyada sadece 30 tane bulunuyor. Yaşları 2,5 ile 3 yaş arasında, 150 kiloya kadar ulaşanları da var. Bunlardan 2 dişi 2 erkek olmak üzere 4’ü geçtiğimiz günlerde Çekya’dan Türkiye’ye getirildi. Onlar, Türkiye’nin kayıtlı olarak yaşayan ilk beyaz aslanları.
Ramazan ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, ülkelerine dönüşleri sürüyor. Suriyeliler ÖSO kontrolündeki 3 sınır kapısından ülkelerine giderken, ülkelerine dönenlerde bir sevinç var.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında dinozorlar çağından kalma içinde deniz kestaneleri fosillerinin de yer aldığı çok sayıda fosil bulundu.
Skyscanner portalı, binlerce turistin katılımıyla yapılan araştırmaya göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen turistik yerleri sıraladı. Listenin zirvesine dünyanın en romantik yapılarından biri olarak kabul edilen Paris’teki Eyfel Kulesi yerleşirken, ikinci sırada Kapadokya yer aldı.
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