Mayısın uzay haberleri: Yalancı Venüs ve Mars’taki kil mineralleri

Sputnik, Mayıs ayının uzay keşiflerini derledi.
Sputnik, kullanıcılarının dikkatine Evrenin gizemlerini ve bilmecelerini tanıtan fotoğrafları sunuyor.
Sputnik, Mayıs ayının uzay keşiflerini derledi.
İran genelinde Kudüs Günü nedeniyle etkinlik ve yürüyüşler yapıldı. Gösterilerde İsrail bayrağı yakılırken, ABD ve Donald Trump da protesto edildi.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına bici bici tezgahı kurmalarına zabıta tarafından izin verilmeyen 2 kişi kendilerini yakmak istedi.
Genetik mutasyon sonucunda oluştular ve tüm dünyada sadece 30 tane bulunuyor. Yaşları 2,5 ile 3 yaş arasında, 150 kiloya kadar ulaşanları da var. Bunlardan 2 dişi 2 erkek olmak üzere 4’ü geçtiğimiz günlerde Çekya’dan Türkiye’ye getirildi. Onlar, Türkiye’nin kayıtlı olarak yaşayan ilk beyaz aslanları.
Ramazan ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, ülkelerine dönüşleri sürüyor. Suriyeliler ÖSO kontrolündeki 3 sınır kapısından ülkelerine giderken, ülkelerine dönenlerde bir sevinç var.
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