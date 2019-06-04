Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı

Hürriyet’te yer alan habere göre, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center’da düzenliyor.
FİYATLAR
Yeni Mac Pro 5,999 dolardan başlayan fiyatlarla ve satışa sunulacak ve sonbaharda sipariş edilebilecek.
Pro Display XDR 4,999 dolardan başlayan fiyatlarla Pro Stand 999 dolara, VESA Montaj Adaptörüyse 199 dolara satışa sunulacak.
Tüm ürünler sonbaharda sipariş edilebilecek.
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