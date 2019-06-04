Dünyada Ramazan Bayramı kutlamaları

Bayram coşkusunun yaşandığı dünyanın farklı ülkelerinden kutlama görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camileri doldurdu.
Bayram coşkusunun yaşandığı dünyanın farklı ülkelerinden kutlama görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Apple bugün, Mac’in profesyonellere yönelik olarak yeniden tasarlanan yeni Mac Pro’yu ve Apple Pro Display XDR’ı tanıttı.
2 Haziran’da Rusya’nın başkenti Moskova’daki Luzhniki spor kompleksinde ‘Renkli Koşu’ yarışması düzenlendi.
Dünyada sadece ABD'de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri yerli ve milli imkanlarla Ankara'da Türk firması tarafından üretildi.
Sputnik, kullanıcılarının dikkatine Evrenin gizemlerini ve bilmecelerini tanıtan fotoğrafları sunuyor.
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