Müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcıları açıklandı

Forbes’in sıralamasında ilk beşe girmeyi başaran kadın sanatçılar, Sputnik’in galerisinde.
Forbes dergisi , müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesini yayınladı. Ünlü sanatçı Rihanna’nın ilk sıraya oturduğu listede, Taylor Swift, Beyonce, Madonna ve Celine Dion gibi isimler de yer alıyor.
Forbes’in sıralamasında ilk beşe girmeyi başaran kadın sanatçılar, Sputnik’in galerisinde.
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