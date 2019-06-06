St. Petersburg Ekonomi Forumu 2019 kapılarını açtı

8 Haziran’a kadar sürecek foruma 100’den fazla ülkeden hükümet liderleri, yüzlerce yerli şirket yöneticileri, basın ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan heyetler olmak üzere 15 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, son 13 yıldır iş dünyasının temsilcilerinin bir araya gelerek gelişen pazarlar ve tüm dünyayı ilgilendiren ekonomik konuları görüştüğü uluslararası bir platform özelliği taşıyor.

SPIEF 2019’in ilk gününden kareler Sputnik’in seçkisinde.