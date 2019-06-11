'Kusursuz kulak' ilk konserini köyde verdi

Doğuştan görme engelli ‘absolut’ (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı'nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin köy çocuklarına konser verme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.
Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip ‘kusursuz kulak’ Bager Çalışcı, ilk konserini köy çocuklarına verdi.
Doğuştan görme engelli ‘absolut’ (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı'nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin köy çocuklarına konser verme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.
Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkasya’da bulunan Karaçay Çerkes Cumhuriyeti (Karaçay Çerkesya), büyüleyici doğal güzellikleriyle biliniyor. Şehir gürültüsü ve stresten uzaklaşıp doğa ile bütün olmak isteyen turistler, Karaçay Çerkesya’daki Sofya Vadisi’nde tatillerini geçirmeyi tercih ederler.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk vatandaşlarının Rusya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi gerçekleşti. Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Türklerin Objektifinden Rusya" sergisinde 24 katılımcının 40 fotoğrafı yer aldı.
Erzincanlı iş insanı Yavuz Peker, arazilerini gören tepeye 360 derece dönen ev inşa etti. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlarken, Peker hem günün yorgunluğunu atıyor hem de arazisini izliyor.
Tüm dünyada her yıl 8 Haziran, denizlerin insanoğlu için yaşamsal önemini hatırlatmak amacıyla "Dünya Okyanuslar Günü" olarak kutlanıyor.
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