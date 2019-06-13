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17:28 13 Haziran 2019
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    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler

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    • İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    • Pripyat 1990’lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık.
    • 1986'da korkunç facianın yaşandığı Çernobil'e düzenlenen tur sırasında Çernobil nükleer santralinde patlamanın sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik çalışmalara katılanların anısına dikilen anıtın yanında fotoğraf çeken turistler.
    • Çernobil kazasının yaşandığı bölgede kurtarma çalışmalarını yürüten itfaiyecilerin anısına dikilen anıt. Üzerinde 'Dünyayı kurtaranların anısına' diye yazılıyor.
    • 'Terk edilmiş tüyler ürpertici Sovyet kasabalarının' havasını solumak isteyenler için Ukrayna'nın kapıları açık.
    • Terk edilmiş Pripyat kentine düzenli olarak düzenlenen turlar mevcut.
    • Facianın yaşandığı nükleer santralin yakınlarındaki Ukrayna’daki Pripyat hayalet kentine düzenlenen turistik gezi sırasında fotoğraf çeken turistler.
    • Bölgeyi iki sene önce ziyaret eden Russia Beyond The Headlines muhabiri Anton Papiç, Bölgedeki tehlike seviyesi pek de yüksek değil, ancak yine de birtakım ihtiyati tedbirler öneriliyor. Adeta bir hayalet kasabasını geziyorsunuz, sanki zaman o kasvetli 1986 günü durmuş gibi sözleriyle deneyimini anlatıyor.
    • Terk edilmiş Pripyat kentinde eskiden marketin bulunduğu binada fotoğraf çeken turist.
    • Patlamayla atmosfere salınan radyoaktif izotopların bazıları Çernobil yakınlarındaki varlıklarını hâlâ korusa da, kısa bir süre maruz kalınması hâlinde vücudun tolere edebildiği düzeydeler. Bu nedenle Çernobil çevresindeki kasabaların ziyaret edilmesine izin veriliyor.
    © Sputnik / Stringer
    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.

    1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan ve izlenme rekorarı kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil’in ardından, facianın yaşandığı nükleer santralin yakınlarındaki Ukrayna’daki Pripyat hayalet kenti ziyaretçi akınına uğradı.

    Verilere göre, dizinin ilk beş bölümünün yayımlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden turist sayısında yüzde 40 artış yaşandı. 1990’lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık olan Pripyat hayalet kentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    turistler, Ukrayna, Pripyat, Çernobil
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    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
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