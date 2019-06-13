Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler

Verilere göre, dizinin ilk beş bölümünün yayımlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden turist sayısında yüzde 40 artış yaşandı. 1990’lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık olan Pripyat hayalet kentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan ve izlenme rekorarı kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil’in ardından, facianın yaşandığı nükleer santralin yakınlarındaki Ukrayna’daki Pripyat hayalet kenti ziyaretçi akınına uğradı.
Verilere göre, dizinin ilk beş bölümünün yayımlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden turist sayısında yüzde 40 artış yaşandı. 1990’lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık olan Pripyat hayalet kentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Hava kirliliğinin 2020 yılında 7 milyon insanın erken ölümüne yol açacağı, küresel ekonomiye maliyetinin de 225 milyar doları bulacağı öngörüldü.
Yaz ayları gelip çattığında Sovyet vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin güneyine doğru akın ederlerdi. En gözde şehirler arasında ise Gagla, Jurmala, Yevpatorya, Soçi, Yalta, Pitsunda, Gelencik ve Anapa yer alıyordu.
Günümüzde birçok insan, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen stresler ve yorgunlukla dolu gündelik yaşamdan biraz olsun uzaklaşıp kafa dinlemek için tatilini doğa ortamında geçirmeyi tercih eder.
Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip ‘kusursuz kulak’ Bager Çalışcı, ilk konserini köy çocuklarına verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)